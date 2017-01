Vil fengsle milliardærpar

Et velstående ektepar fra Oslos vestkant bør dømmes til ubetinget fengsel i åtte måneder og inndragning av 966.000 kroner for å ha misbrukt au pair-ordningen, mener påtalemyndigheten. Paret er tiltalt for menneskesmugling og for å ha oppgitt uriktige opplysninger til utlendingsmyndighetene.