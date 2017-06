Vil anke Viken-regionen

Et knapt flertall av politikerne i fylkestinget i Buskerud vil anke stortingsvedtaket om å slå sammen Buskerud, Akershus og Østfold til region Viken. Bakgrunnen for hans forslag er at Østfold og Akershus ikke vil slå seg sammen med Buskerud.