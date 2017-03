Viken og Oslo får felles fylkesmann

De ansatte hos de ulike fylkesmennene ble informert om forslaget på et allmøte klokken 11.00.

I dag har Oslo og Akershus en felles fylkesmann, mens Østfold og Buskerud har hver sin.

I store deler av landet vil fylkesmannsembetet følge de nye regionene, bortsett fra Oslo og Viken, og Nord-Norge.

I slutten av februar ble det klart at flertallet på Stortinget gikk inn for ti nye regioner, som skal erstatte fylkeskommunene. Buskerud, Akershus, Østfold blir trolig en ny Viken-region.

– Vi mener et stort embete for Oslo-regionen vil gi gode muligheter for å bygge opp sterke og spesialiserte kompetansemiljøer på alle fylkesmannens fagområder, og gi nye forutsetninger for oppgaveløsning og effektivisering, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Viken + Oslo

Det nye fylkesmannsembetet i Oslo og Viken vil telle over 1,8 millioner innbyggere, og være klart størst i folketall.

Det er kun lokaliseringen av embetet i Oslo/Viken som nå er klart. Det nye embetet vil ha tre lokaliseringer, som blir i Oslo, Moss og Drammen.

– Det er for å sikre nærhet til kommuner og innbyggere. Det er også aktuelt å vurdere mer enn én assisterende fylkesmann i det nye embetet for å styrke lokalt lederskap.

– Det skal legges stor vekt på regional fordeling av arbeidsplasser. Derfor skal lokaliseringene i Drammen og Moss ha minst like mange ansatte som i dag, sier Sanner.

NRK kommer med mer.