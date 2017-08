VG: Død person funnet etter bevæpnet politiaksjon i Eidsvoll

Store politistyrker rykket ut til Feiring i Eidsvoll mandag morgen og det pågår nå en væpnet politiaksjon i området.

VG får opplyst at en person skal ha blitt funnet død på stedet. Politiet har ikke bekreftet denne informasjonen. De beskriver hendelsen som alvorlig og sier den fortsatt er uavklart.

Et vitne forteller til Romerikes Blad at det er opptil seks patruljebiler på stedet. Et politihelikopter sirklet rundt Feiring allerede fra klokken halv syv i dag morges, ifølge vitner. Helikopteret forlot området like før klokken ti, sannsynlig for å fylle drivstoff, før det returnerte igjen klokken ti på elleve.

Et stort område rundt et hus er avsperret av politiet, og flere politimenn står utplassert i området.

Hundepatruljer er også på stedet.

Innlandet politidistrikt bekrefter at de bistår politiet på Romerike, men vil ikke spesifisere hva slags ressurser de bidrar med.

Klokken ti over ni ankom også krimteknikere til stedet.

Politiet på Romerike annonserte at de skulle komme med mer informasjon om politiaksjonen klokken ti, men det har ennå ikke kommet noe mer informasjon.

Et politihelikopter sirklet over Feiring fra klokken halv syv i dag morges. Helikopteret forlot området litt før klokken ti. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Politistyrkene har sperret av et stort område rundt et hus på Feiring i Eidsvoll. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er flere patruljebiler på stedet og mange tjenestemenn bevæpnet med automatgevær. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix