VG: Avgått OUS-direktør får millionlønn i ny stilling

Den nye arbeidstittelen til Bjørn Erikstein blir spesialrådgiver i Oslo sykehusservice. Med seg i jobben som spesialrådgiver får han med seg en stor del av lønna han hadde som sykehusdirektør ved OUS.

– I hans arbeidsavtale har han mulighet for å gå over i en annen stilling, med 80 prosent av sin lønn, sier styreleder i Oslo universitetssykehus, Gunnar Bovim, til VG.

Ifølge avisen hadde Erikstein en lønn på rundt 2.2 millioner kroner i 2018.

Mandag var styret ved Oslo universitetssykehus samlet til ekstraordinært møte, for å behandle mistillitsforslaget mot sykehusets administrerende direktør.

Her ble det klart at administrerende direktør, Bjørn Erikstein, har styrets tillit, men at han selv ønsker å slutte i jobben fra 1. juli i år.

– Det er en samlet vurdering som jeg har gjort og som jeg har brukt litt tid på. Prosessen startet uker før dette brevet kom (varselet, journ.anm.). Det har vært et stort trykk mot meg som person, jeg tenkte at nå er nok nok, sa administrerende direktør Erikstein, til NRK.