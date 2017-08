Veterinærer ber hundeeiere vaksinere hundene sine

I helgen skulle Oslo hundeskole markere "Hundens dag" på byfesten i Sandvika, men de valgte å avlyse arrangementet.

På nettsidene sine forklarer de det med at de ikke vil ta sjansen på et treff med mange hunder, når smittesituasjonen av leverbetennelse i nærområdet er uoversiktlig.

Hundeeiere i Frognerparken har også fått med seg situasjonen.

– Det er skummelt. Jeg vil ikke at hunden min skal bli utsatt for det. Jeg vil helst ikke droppe sosialisering av hunden min, men ønsker å vite mer om det, sier Karen Lien, som har hunden Lilly på ni måneder.

Sykdommen er dødelig

EKSTRA DOSE: Alle hundevalper bør nå vaksineres ved åtte, tolv og seksten uker, sier president i Veterinærforeningen Torill Moseng. Foto: NRK

Mange veterinærklinikker har også skrevet om situasjonen på sosiale medier, og oppfordrer til flere vaksiner.

– En ung hund på 11 måneder har blitt diagnostisert med smittsom leverbetennelse. Vi har også en annen hund som vi har mistanke om at kanskje er smittet med det samme. Disse har ingen forbindelse med hverandre, sier president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng.

– Begge hundene er døde, sier Moseng.

Myndighetene anbefaler hundeeiere å vaksinere valpen sin to ganger, og deretter revaksinere i voksen alder. Nå bør folk med valp gi hunden en ekstra dose, mener Moseng.

Smittsom leverbetennelse er godt utbredt i land sør i Europa, men er mindre vanlig her i Norge.

Frykt i sosiale medier

Likevel har de to tilfellene på Østlandet skapt frykt i hundemiljøet og nyheten har spredt seg særlig i sosiale medier.

– Det er ikke snakk om et stort utbrudd, som man kan få inntrykk av i sosiale medier, men vi har forståelse for at mange blir redde. Sykdommen er stort sett dødelig for uvaksinerte hunder med dårlig immunforsvar, sier Moseng.

Voksne hunder bør også revaksineres, mener veterinæren. Alle hunder kan få sykdommen. Mennesker kan derimot ikke bli smittet.

Kan bli obligatorisk id-merking

Veterinærforeningen har lenge kjempet for obligatorisk id-merking av hunder. Presidenten mener økt import av utenlandske hunder gjør det viktigere å vite historikken til dyr som blir syke.

– Man bør ha obligatorisk id-merking av hunder, slik at vi kan finne ut om smitten har oppstått her i Norge, eller om den kommer fra en utenlandsk hund med ukjent opprinnelse. Det er viktig å vite hva slags hund man har og hvor den kommer fra i smittehåndtering ved smittsomme sykdommer, sier Moseng.

Mattilsynet anbefaler nå det samme.

– Id-merking av hund kan være fornuftig, spesielt med tanke på problemstillingen vi ser med innførsel av hund til Norge, sier Ole Herman Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet.

Saken er til behandling i landbruksdepartementet.