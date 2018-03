Vet ikke hva de gjorde i sporet

De tre polske mennene oppholdt seg ved sporene nær Alna stasjon. Mannen som kom fra det med livet i behold var ikke i skinnegangen da toget kom.

Så langt har tredjemann ikke forklart hvorfor han og de to omkomne oppholdt seg ved sporene. Han er ikke blitt avhørt siden lørdag, opplyser Rune Skjold, som er seksjonsleder for økonomi og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Seksjonsleder for økonomi og etterforskning i Oslo politidistrikt, Rune Skjold. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Vi vurderer et nytt avhør av mannen på mandag, sier Rune Skjold til NRK.

Ble advart

Politiet fikk melding fra AMK-sentralen klokka 23.20 fredag.

Rett før ulykken skjedde så en lokfører mennene som gikk ved togsporene. Han ba dem komme om bord i toget sitt. Det ville de ikke. Kort tid etter ble lokføreren vitne til at to av dem ble truffet av et annet tog, ifølge politiet.

De omkomne var født i 1984 og 1992 og var polske statsborgere, men hadde ifølge politiet bodd en stund i Norge.

Ser etter sikkerhetsbrist

Det er ulovlig å gå i togsporene. Men Bane Nor sier til NRK at de har fått inn noen meldinger om uønsket ferdsel i ulykkesområdet.

Havarikommisjonen startet sin etterforskning lørdag morgen. Kurt Olsen er avdelingsdirektør for jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon for transport, og sier en ting de ser etter er sikkerhetsbrister.

Kurt Olsen, avdelingsdirektør for jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon for transport. Foto: Statens havarikommisjon for transport

– Vi har gjort innledende undersøkelser, så har vi bedt om informasjon fra NSB, Bane Nor og andre som eventuelt har noe å bidra med. Og så må vi sette oss ned og analysere det mandag morgen.

Politiet sier at de ikke har noen informasjon om en eventuell sikkerhetsbrist på stedet.

Kurt Olsen mener at dødsulykker som den på Alnabru er sjeldne i Norge og håper folk forstår hvor farlig ferdsel i togspor kan være.