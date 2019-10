– Johanne føyer seg inn i den alt for lange rekken av barn som er drept for sin hudfarge her i landet, sa Johanne Ihle-Hansens venninne Catarina Annabelle Fuhoung Redisch , da hun talte for de frammøtte ved Stortinget onsdag kveld.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Bildet er tatt ved skolestart på Sandvika videregående i fjor. Foto: Privat

Hun fortalte om oppveksten sammen med barndomsvenninnen sin.

– Johanne som var min venninne er nå blitt en del av statistikken. Jenta jeg lekte med, dro på rideturer med, på hytteturer med er nå blitt allemannseie.

– For meg er det rart at folk kommer til å tenke på Johannne slik de tenker på Benjamin Hermansen og Arve Beheim Karlsen, fortsatte hun.

I august ble 17 år gamle Johanne Ihle-Hansen drept av sin stebror Philip Manshaus, før han angrep Al-Noor moskeen i Bærum.

Politiet anser drapet som rasistisk motivert. Ihle-Hansen var adoptert, med kinesisk opphav.

– Jeg vet at Johanne ble ertet selv i oppveksten fordi hun var adoptert. Etter terroren 10. august er det skrevet mye om at dette er noe mange adopterte opplever. Vi faller jo mellom veden og barken. Vi er norske, men ikke norske nok.

Markeringen startet på Jernbanetorget klokken 17.00 onsdag. Herfra gikk de frammøtte i et lysttog opp Karl Johans gate.

Det er blant andre Antirasistisk Senter og Utenlandsadoptertes politiske utvalg (UAPU) som har tatt initiativet til markeringen.

Rasisme mot adopterte

Markeringen ønsker å sette et fokus på rasismen adopterte opplever.

– Jeg tror at fargeblindheten kan være i alle familier, i alle lag, sier Christina Cioleta Thrane Storsve i (UAPU).

Hun mener rasisme innad i familier er mer vanlig enn man tror.

– Om man har noen som har veldig tydelige holdninger i familien, for eksempel om innvandringspolitikk, som kanskje glemmer at man har et barn som kommer fra et annet land, og som vil føle at det som uttales egentlig handler om seg selv, sier Storsve.

– Johanne utfordret tankene og meningene mine

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble født i Jiangxi i Kina 18. Juni 2002. Hun ble adoptert fra Kina da hun var 2 år gammel. NRK har vært i kontakt med flere som kjente Johanne godt. Slik beskriver to av venninnene henne:

– Hun var tøff og turte å gjøre sin egen greie. Johanne var omsorgsfull. Hun brydde seg om mennesker og verden, skriver venninnen Judith Eiksund Sæthre (17) til NRK.

I august skulle Ihle-Hansens ha begynt i andre klasse på Sandvika videregående skole. Hun ble bisatt i Haslum krematoriums store kapell i Bærum 4. september.

Representanter for moskeen, justisminister og ordfører, familie og venner var til stede for å ta farvel med Johanne. Foto: Håkon Mosvold L / NTB scanpix

I sitt minneord fortalte moren om sin datter.

– Du var så mye i det stille. Du var et stille vann med en dyp, dyp bunn, innledet moren sitt minneord, og snakket om datterens klokskap.

– Vi bærer din sorg med en tapt fremtid, med alle dine planer og forventninger til det livet du elsket. Vi kjenner et enormt savn. Vi takker for alt det fine du ga oss, sa hun videre.