Veisalting i Ski og Ås fortsetter

Ski og Ås fortsetter å salte veiene selv om kommunene har vedtatt at saltingen skulle utfases innen 2015. Ifølge ordførerne i de to kommunene ble det for dyrt å følge opp vedtakene, skriver Dagsavisen. Også i Oslo fortsetter veisaltingen, til tross for et liknende vedtak.