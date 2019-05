Vegdirektoratet flytter 270 arbeidsplasser ut av Oslo

På et allmøte i ettermiddag fikk de ansatte vite hvordan Statens vegvesen skal organiseres i fremtiden. Hver femte ansatt blir berørt av planen.

Vegdirektoratet foreslår å lage seks nye divisjoner i vegvesenet. Divisjonene skal ta over en del av oppgavene som Vegdirektoratet har i dag.

Direktoratet skal fortsatt ligge i Oslo. Rundt 270 arbeidsplasser flyttes ut av hovedstaden.

Ledelsen i de nye divisjonen skal sitte i disse byene:

Tromsø skal ha ansvar for drift av veg, vedlikehold og mindre utbygginger.

Trondheim får ansvar for transport og samfunn.

Bergen skal lede utbygginger og store prosjekter.

Arendal får ansvar for tilsyn av trafikant og kjøretøy.

Drammen skal lede IT-avdelingen.

Moss har ansvaret for fellesfunksjoner som HR, kommunikasjon, regnskap.

Her skal det jobbe rundt 25 personer på hvert sted. Disse skal styre arbeider og prosjekter rundt om i landet.

FIKK VITE PLANENE: Fem hundre ansatte i Vegdirektoratet var samlet til allmøte i Vegdirektoratet på Bryn i Oslo i ettermiddag. Det ble også streamet til alle ansatte rundt om i landet. Foto: ASTRI HUSØ / NRK

Flytter ansatte til fylkeskommunene

I Molde, Bodø, Leikanger, Arendal og på Lillehammer, der Statens vegvesen allerede har regionkontorer, skal det opprettes regionale sentre.

Det er også bestemt at 22 av dagens 74 trafikkstasjoner blir lagt ned. Det kan føre til lange reiseveier for folk som skal ta førerkort.

I tillegg får rundt 1850 ansatte nye arbeidsgivere, når alle som i dag jobber med fylkesveier overføres til fylkeskommunene.

Disse stillingene skal fordeles over hele landet. Nøyaktig hvor kontorene skal ligge er opp til fylkeskommunene.

Frykter de mister kompetanse

Ifølge Vegdirektoratet er det mye usikkerhet om organiseringen og hvor i landet arbeidsplassene til den enkelte plasseres.

Det merker de ved at unormalt mange nå slutter i Statens vegvesen, skriver de i utredningen.

«Det er stor risiko for at kompetansetap som vil medføre at Statens vegvesen på flere områder vil få problemer med å utføre oppgavene som er forventet at etaten skal utføre».

Derfor mener direktoratet at det er viktig at regjeringen tar en beslutning allerede før sommerferien. De ber også om at det kommer klare signaler om at flytting av ansatte kan skje over tid.

Det var i slutten av oktober i 2018 at Samferdselsdepartementet ga Vegdirektoratet oppdraget om å utrede ny organisering.