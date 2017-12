Varsler nytt influensautbrudd etter nyttår

​ – ​​​Mange vil trolig bli syke i jula, men det er nok først etter nyttår flest vil bli rammet, sier avdelingsdirektør Siri H. Hauge ved Folkehelseinstituttet.

I vurderingen av vinterens influensasesong slår Folkehelseinstuttet fast at det trolig ikke er før på nyåret at det store utbruddet kommer.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge. Foto: Privat

Hvor stort det faktisk blir er vanskelig å si, mener Hauge.

– Vi vet at fjorårets utbrutt var ganske heftig, og vi så at dødsfallene for eldre var spesielt høye, sier hun.

I snitt mister om lag 900 mennesker livet til influensa i løpet av en sesong. Vinteren 2016/17 var det nesten det dobbelte. Da begynte det største utbruddet mellom jul og nyttår.

Men de høye influensatallene i fjor kan ha gitt en positiv smitteeffekt denne sesongen.

– Det kan også ha gitt oss en del immunitet i befolkningen, så vi satser på et litt mindre år i år, sier hun.

– Moderat til lav effekt

Det er spesielt eldre og små barn som blir hardest rammet av influensaen. Folkehelseinstituttet ber alle over 65 år ta vaksinen, samt de som har diabetes eller hjerte- og karsykdommer.

– Hvor effektiv vaksinen er kommer an på hvilket virus du blir smittet av, hvor gammel du er og helsen din. Vi tror den har moderat til lav effekt, og det betyr at det også er spesielt viktig for dem som jobber med syke pasienter å ta vaksinen, sier hun.

Selv om årets influensavirus er det samme som florerte i fjor, er ikke vaksinen en hundre prosent sikker måte å forbli frisk på. Men den er ikke nødvendigvis tatt forgjeves av den grunn.

– Selv om ikke vaksinen beskytter deg mot sykdom, kan den sørge for at sykdomsforløpet blir mindre alvorlig.

Ikke for sent

Ifølge Hauge tar det to uker før vaksinen begynner å virke.

– Man kan fremdeles bli syk selv om vi ikke er midt i toppen. Så man bør ta vaksinen nå, hvis man ikke har gjort det.

Og dersom du først har blitt syk, har du et ansvar for å ikke føre smitten videre, ifølge Hauge.

– Man blir som regel smittet av at noen hoster på deg, så det er først og fremst de som er syke som må unngå å smitte.

– Hva er det folk slurver med?

– De slurver både med vaksinen, håndhygiene og hostehygiene, så her er det rom for forbedring.