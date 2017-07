Varetektsfengslet i fire uker

Mannen som ble pågrepet etter knivstikkingen av to personer på Kløfta natt til søndag ble varetektsfengslet i fire uker i går. 31-åringen fra Litauen er siktet for grov kroppsskade. De to fornærmede er 31-åringens arbeidskolleger.