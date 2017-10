Varetektsfengslet etter skyting

De to personene som er siktet for drapsforsøk på Holmlia i helgen, er fengslet i to og fire uker, begge med brev-, besøks- og medieforbud og full isolasjon i to uker. Begge nekter straffskyld og begjærte seg løslatt, sier politiadvokat Sturla Henriksbø.