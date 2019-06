Var tilfeldig offer: – Jeg er takknemlig for at jeg overlevde

– Jeg er takknemlig for at jeg overlevde. Jeg er bare 37 år og har mye igjen av livet å leve, sier Dominguez til NRK.

Han var på vei til jobb på Grünerløkka i Oslo, da kan ble angrepet av en mann med kniv.

– Ble angrepet to ganger

– Han kom bare mot meg og hoppet på meg så jeg falt i bakken. Så satte han seg over meg og hold kniven mot meg. Jeg prøvde å holde hånden hans og kniven unna, men han var sterk og stakk meg i ryggen.

37-åringen kom seg unna og prøvde å løpe fra mannen, men mannen fulgte etter og Dominguez ble angrepet en gang til . Denne gangen klarte han å holde kniven unna, før angriperen slapp taket og løp bortover broa.

Lehnnon Dominguez er innlagt på Ullevål sykehus. Foto: Anders Fehn / NRK

Mens Dominguez lå på bakken, hørte han hvordan politiet skjøt varselskudd og elektrosjokk mot mannen, som nå er siktet for drapsforsøk.

Dominguez ble fraktet til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Han hadde en punktert lunge, men er nå utenfor livsfare.

– Jeg er takknemlig for all hjelpen jeg har fått av politiet og her på sykehuset. De har behandlet meg veldig bra og tatt godt vare på meg.

20 vitner

Politiet opplyser at mannen som stakk blir framstilt for varetektsfengsling torsdag.

– Vi har avhørt 20 vitner og fått inn fem anmeldelser, forteller Anne Alræk Solem, leder for seksjon for alvorlige voldshendelser i Oslo politidistrikt.

Politiet har ennå ikke avhørt den sitkede mannen.

En video av hendelsen viser hvordan politiet skyter mot mannen. Du trenger javascript for å se video. En video av hendelsen viser hvordan politiet skyter mot mannen.

– Det pågår fortsatt en helsemessig vurdering av ham, sier Solem.

Mannen er kjent av politiet fra før. Han har bodd i Norge i flere år.

Det er blitt gjort en helsemessig vurdering av mannen. Politiet undersøker om det har vært rus inne i bildet.

PST orientert

I en video tatt av vitner på stedet, hører man at angriperen roper på arabisk: «Allahu Akbar» og «Jeg søker beskyttelse hos Gud fra Satan. Gud er stor. Jeg søker beskyttelse hos Gud fra Satan».

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, er rutinemessig orientert om saken. Etter det NRK forstår er det foreløpig ingenting som tyder på at handlingen var politisk motivert.

– Vi forstår at det kan skape en utrygghetsfølelse, men politiet tror ikke det er en terrorrelatert hendelse, sa Anne Allræk Solem i oslopolitiet til NRK i går.

Omtrent samtidig som knivstikkingen skjedde, fikk politiet melding om en brann i Thorvald Meyers gate. Denne settes i sammenheng med knivstikkingen.

Den siktete mannen har fått oppnevnt forsvarer. Han har ikke svart NRKs henvendelser onsdag.