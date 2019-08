Våpen, dop og piller hoper seg opp hos politiet

Kniver. Kokain. Amfetamin. LSD. Valium. Cannabisfrø og testosteron.

Listen over ting som blir beslaglagt av Tolletaten på den store postterminalen i Lørenskog i Akershus er lang. Hver dag kommer store lass med pakker hit til Postens terminal.

Hittil i år har de beslaglagt over 1700 pakker med ulovlig innhold.

– Dette handler ofte om barn eller ungdom som er i ferd med å gjøre feil veivalg i livet. At saken blir etterforsket og får konsekvenser kan være med på å få vedkommende inn på rett spor igjen, sier kontorsjef Lars Teigen til NRK.

Tolletaten anmelder sakene, som så blir sendt videre til Øst politidistrikt.

Problemet er at det stopper der.

Lars Teigen, kontorsjef ved grensedivisjonen i Tolletaten, viser frem en kniv de nylig har beslaglagt. Foto: Fouad Acharki / NRk

Netthandel betyr mer post

Sammenlignet med i fjor ser det ut til at det i år blir en økning i antall beslag på mellom 10 og 20 prosent hos Tolletaten i Lørenskog.

– Vi vet at vi sender fra oss veldig mange saker til politiet. For dem har det blitt et kapasitetsproblem, sier Teigen.

Årsaken til at det blir flere beslag skyldes blant annet at flere handler over internett.

– For å ta unna alt trengs det mer ressurser hos oss og politiet, sier kontorsjef ved grensedivisjonen, Lars Teigen.

Noen gram med kokain forseglet i vakuum for å hindre lukt. Ifølge politiet koster dette beslaget et par 1000 kroner. Foto: Fouad Acharki / NRk

Sakene hoper seg opp

Siden postterminalen ligger på Lørenskog, er det Øst politidistrikt som holder til på Lillestrøm som skal registrere og sende sakene til politidistriktet hvor mottakeren bor.

Der er kapasiteten sprengt.

Per nå har politidistriktet 1000 saker som ligger ubehandlet, klare til registrering.

– Det skyldes at vi ikke har hatt ressurser til å sette noen på disse arbeidsoppgavene. Vi er pålagt mange oppgaver, og det har blitt sånn at disse må prioriteres høyere, sier Trond Øren, seksjonsleder i Øst politidistrikt.

Politiet har blant annet prioritert alvorlige straffesaker og operativ beredskap ute. Blant annet etterforsker Øst politidistrikt forsvinningen til Anne- Elisabeth Hagen.

– Vi har hatt dette problemet en god stund nå, sier Trond Øren om tollbeslagene som hoper seg opp i Øst politidistrikt. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Roser tollerne

Øst politidistrikt jobber nå med løsninger for å få unna alle sakene som hoper seg opp.

I mellomtiden er de svært glade for den jobben tollerne gjør.

– De har gjort en god preventiv innsats. Disse varene er tatt ut av markedet og mottageren har ikke fått det han eller hun har bestilt takket være dem, sier Øren.

– Vi skulle selvfølgelig ønske at dette kunne gå fortere og at vi fikk etterforsket alle sakene som hoper seg opp.