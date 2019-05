Vannet fosset opp av asfalten

Ved 3-tiden i natt rant vannet i strie strømmer i området der Møllergata og Youngs gate krysser hverandre. Brannvesen og politi rykket ut og ved 4-tiden hadde de klart å stanse lekkasjen, men det er store skader på gatene.

– I formiddag vil det bli undersøkt hvor stor del av Youngs gate som er skadet og ikke forsvarlig å ferdes på med kjøretøy, sa politiets operasjonsleder Tor Jøkling til NRK ved 5.45-tiden i morges.

Det skal være et vannrør fra 1800-tallet som har sprukket. Lekkasjen var så kraftig at vannet har gått gjennom asfaltdekket og rent i store mengder nedover Youngs gate og andre gater.

Vannet har gravd ut masser under asfalten slik at det er blitt et hulrom.

– Brannvesenet beskrev det som om det er to rom og kjøkken under asfalten der, med andre ord et stort hulrom. Det må graves opp, fylles ut og utbedres før man kan åpne opp for trafikk igjen, sier Jøkling.

– Dette vil nok være stengt i en viss tid fremover.

Glem bilkjøring

Noen steder har asfalten brukket opp og en skjønner at det er store krefter som har vært i sving, sier NRKs reporter på stedet.

Slik ser det ut i Youngs gate etter vannlekkasjen. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Han forteller at det lenger nede i Youngs gate, utenfor Kulturhuset, er lett å se hva som har vært under asfalten.

– Her ligger det en blanding av gjørme, grus, sand og stein. Det ser ut som et anleggsområde.

Området er sperret for kjøretøyer, men det er mulig å ta seg forbi til fots.

– Det stedet som er mest berørt er utenfor Oslo Kongressenter Folkets Hus i Youngs gate, på høyre siden av Youngstorget når du står med Folketeaterbygningen i ryggen. Her kommer en ikke gjennom i Møllergata. En kommer heller ikke gjennom i Youngs gate ned mot Torggata, så det er ikke så lett å komme seg rundt i området hvis en ikke er på to bein eller to hjul, forklarer reporter Rolf Petter Olaisen.

Her er oppryddingsarbeidet i gang i Youngs gate. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Vann i kjelleren

Det har rent vann inn i kjelleren, blant annet i Oslo Kongrenssenter Folkets Hus. De ble oppringt ved 4.30-tiden.

– Da rant det godt inn med vann. De har kjeller i flere etasjer, men har opplevd det før. De har en slags renne i gulvet som gjorde at vannet rant videre og ut, forklarer Olaisen, som snakket med den ansatte ved kongressenteret.

– Men det er tydelig at det har vært mye vann og med høyt trykk.