Valkyrien: Oslos underjordiske hemmelighet

Sven Nordin spiller legen Ravn. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

T-banestasjonen er nedlagt, men den ligger fortsatt der, et par hundre meter fra Majorstua når man kjører mot Nationaltheatret. Perrongene er vanligvis ikke opplyst, så de er ikke så lette å se.

– Oslofolk vet godt hva vi snakker om når vi sier Valkyrie stasjon. De fleste av oss kjører forbi den innimellom. Det er noe spøkelsesaktig ved en nedlagt stasjon, sier Sven Nordin.

Gata raste ned og det ble et kjempehulll

Erik Richter Strand er regissør for serien og har vært med å skrive manus. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

«Valkyrien» handler om legen som leter etter kur til sin døende kone. Legen får hjelp av sivilforsvarsmannen Leif. Sammen bygger de en illegal klinikk, bak døra på Valkyrien stasjon.

– Leif har tilgang til tilfluktsrommene i kommunen. På Valkyrien stasjon er det tilfluktsrom, på ordentlig også. 2 800 mennesker kan være der hvis det blir krig, sier regissør Erik Richter Strand.

Nedgangen til Valkyrie stasjon i 1963. Stasjonen stengte i 1985. Foto: Oslo Museum / Byhistorisk samling

At det ble stasjon på Valkyrie plass var et resultat av dårlige geologiske undersøkelser før de bygde tunnel mot sentrum. 23. oktober 1912 raste gata ned og lagde et kjempehull.

– De tenkte, ok nå har vi dette hullet, da kan vi like gjerne byggge en stasjon her, sier regissør Erik Richter Strand.

Planen var egentlig å lage ny stasjon ved krysset Josefines gate/Hegdehausveien, og der kan man fortsatt se et nedstigingstårn med sjakt ned til tunnelen.

Les mer: om hva som skjedde da de bygde Valkyrie stasjon

Slik så det ut nede på stasjonen da den var i drift. – Den står jo fortsatt slik den sto da den ble nedlagt, med BikBok-reklamer og «Tygg Toy», sier Erik Richter Strand. Det er bare kommet møkk over alt. Svevestøvet gjorde at alt de tok på under innspillingen ble skittent. Kostymer og utstyr måtte stadig vaskes. Foto: Oslo Museum

Planla innspilling etter rutetabellen

På den ordentlige stasjonen er ei dør under hver av de to trappene.

– Vi tenkte, hva kan vi lage på innsiden av dørene? Det ble slik at en dør går inn til rommet der Ravn oppbevarer sin kone, og den andre går inn til klinikken.

Disse to rommene er bygd opp i studio på Jar, men når de går ut av dem er de på den ordentlige T-baneperrongen.

De filmet på selve stasjonen i tre dager.

– T-banen går forbi hvert tredje minutt. Vi ventet på toget. Idet det gikk forbi startet vi kamera. Etter ti sekunder var det stille og da begynte skuespillerne å snakke.

– Hva gir en nedlagt T-banestasjon til stemningen i serien?

– Den gir identitet, en konkret forankring til det reelle Oslo. Det er en visjon av alt det underjordiske, som en organisme med lunger og hjerter, blodårer og tarmer og kloakksystemer.

Hva en gul vest kan gjøre for et menneske

Alle som jobbet med serien på stasjonen måtte ha på seg hjelm og gul vest hele tiden.

– Med en gang ser det ut som du har noe på stedet å gjøre. Du får en rar aurtoritet, du blir synlig, men du kan også gli inn i bakgrunnen og ikke bli sett, sier Erik Richter Strand.

Det var slik de oppdaget kostymet til karakteren Leif, grå bukse, nøkkelknippe og gul kommunejakke.

Ingen champagne på perrongen

Sven Nordin spiller legen Ravn. Foto: ERIK AAVATSMARK/TORDENFILM

Det er i det hele tatt orden i sakene når man arbeider på T-banestasjon. Og hverken Erik Richter Strand eller Sven Nordin har sneket seg inn i tunnelene under Majorstua i yngre dager og rampet på den nedlagte Valkyrie stasjon.

– Jeg har ikke det. Men den var i drift da jeg var liten. Jeg gikk av der når jeg skulle på svømmekurs. Jeg husker den som en fin stasjon, forseggjort. Den bar preg av «english train station», sier Sven Nordin.

Og nå når serien er ferdig og har premiere på fjernsyn søndag kveld, har de hatt fest på perrongen? Nei, sier regissøren. På perrongen var det strenge regler.

– Siden det går faktiske tog forbi var det ikke aktuelt å drikke alkohol der. Vi måtte ikke ha utstyr over sporet, vi måtte ha gule vester og vi måtte vite nøyektig når T-banen kom. Ruter hjalp oss på en fantastisk måte. De ble glad i prosjektet etterhvert.

Undergrunnsklinikken til Ravn (Sven Nordin). Foto: ERIK AAVATSMARK/TORDENFILM