Valgresultatet i Oslo blir likevel ikke forsinket

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) bestemte i forrige uke at forhåndstemmer i hele landet i år skal telles manuelt.

Avgjørelsen kom etter mediedekningen av sikkerheten ved tellesystemene, deriblant NRKs reportasje som avslørte at sensitive datafiler fra valgsystemet lå åpent ute på nettet.

For Oslo kommune, som siden 80-tallet har telt disse stemmene med elektroniske tellemaskiner, blir det en utfordring.

– Vi jobber mot et mål om at vi har telt opp alle forhåndsstemmene til klokken 19.00 på valgdagen, sier leder for Valg i Oslo, Karina Miller.

Rundt 150.000 Oslo-folk har de siste årene forhåndsstemt. Foto: Vegar Erstad / NRK

Leier eget lokale

Det betyr at den første valgprognosen kan offentliggjøres når valglokalene stenger klokken 21.00 på valgdagen.

For å få til det har kommunen leid KS Konferansesenter som ekstra stemmesentral. I tillegg rekrutteres det mellom 80–100 personer som skal stå for selve tellingen.

Den manuelle opptellingen vil koste Oslo kommune rundt én million kroner ekstra, men kommunen håper å få dette kompensert av Kommunaldepartementet.

– Jeg kan ikke være helt sikker på at det vi skal rekke det. Det er nesten 30 år siden vi har telt forhåndsstemmene manuelt. Men vi har erfaring med å telle i valglokalene på valgdagene, så vi bruker den erfaringen når vi nå rigger oss til, sier Miller.

I Oslo har forhåndsstemmer blitt talt elektronisk siden 1980-tallet. Stemmesedlene har blitt talt elektronisk to ganger, en foreløpig og en endelig telling. Foto: Nadir Alam / NRK

Miller forsikrer at den manuelle opptellingen er like sikker som den maskinelle.

– Vi er opptatt av å få et så korrekt valgresultat som mulig, og det har vi nå rigget oss til for, sier leder i Valgstyret i Oslo, ordfører Marianne Borgen (SV).

Stemmene som avgis valgdagen blir uansett telt manuelt i valglokalene før de fraktes til rådhuset.

Også Skedmo og Bærum kommune har de siste årene telt opp stemmene elektronisk. I Skedsmo vil de kalle inn rundt 10 ekstra personer for å gjennomføre den manuelle tellingen av rundt 6.000–7.000 forhåndstemmer.

I Bærum der antall forhåndstemmer har økt med 95 prosent siden stortingsvalget i 2013, regner de med å få inn rundt 30.000 forhåndstemmer. De vil kalle inn rundt 20 ekstra personer på valgdagen.