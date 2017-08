Væpnet politiaksjon i Eidsvoll

Bevæpnede politistyrker og et politihelikopter har rykket ut til Feiring i Eidsvoll mandag morgen, skriver Romerikes Blad. Årsaken til aksjonen er ukjent. Et vitne forteller til avisen at han har sett opptil seks politibiler på stedet.