Uviss skjebne for Tryvannstårnet

Når FM-nettet slukkes er det også slutt for de tekniske installasjonene i Tryvannstårnet, som står plantet på et høydedrag 500 meter over hovedstaden. Turistene takket for seg i 2004, og i årenes løp har tårnet også mistet de fleste andre funksjoner, blant annet som tv-mast.

Nå skal eieren utrede hva tårnet skal brukes til.

– Vi har startet en teknisk gjennomgang av tårnet og så må vi se på etterbruken, sier Trond Enkerud, seksjonssjef i bymiljøetaten i Oslo kommune, som eier tårnet.

– Kan det være aktuelt å rive tårnet?

– Vi vil se på alle muligheter, uten at vi har konkludert. Jeg tror det vil sitte langt inne, men vi må jo også se på hva det medfører å drive tårnet videre, sier Enkerud.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Her i kjelleren sto mye av sendeutstyret for fjernsyn, men nå er mesteparten fjernet. Seksjonssjef Trond Enkerud skal utrede hva Tryvannstårnet kan brukes til. Foto: Nina Didriksen / NRK



Han har ikke oversikt over hva det vil koste å holde tårnet i stand.

Tilstandsrapporten er klar om en måneds tid, og deretter skal bymiljøetaten vurdere etterbruken. Enkerud sier de ikke har noen interessenter som kan tenke seg å drive eller kjøpe tårnet.

Telenor har sagt opp

Dagens utgave av Tryvannstårnet ble bygget i 1962 i fellesskap av Oslo kommune, Forsvaret, NRK og Televerket. Kommunen ble eier og de andre etatene hadde bruksrett, men i dag er det bare Telenor/Norkring som benytter bruksretten.

Det er det snart slutt på, for Telenor har sagt opp leieavtalen.

– Tryvannstårnet brukes ikke til DAB og fjernsyn, men til FM, sier kommunikasjonsansvarlig Ingrid Dietrichson i Norkring, selskapet som formidler radio- og tv-signaler til lyttere og seere over hele landet.

Slukkingen av FM-nettet er i gang og i Oslo og Akershus skjer det i september 2017.



Deretter skrus FM-senderne ned fra Tryvannstårnet.

Turistene stopper i Holmenkollen

Tryvannstårnet var lenge et yndet mål for turister og oslofolk som valfartet til utsiktsgalleriet 60 meter over bakken. På 1980-tallet hadde tårnet 120 000 besøkende, men bare 23 000 i 2003. Mange var fornøyd med å besøke hopptårnet i Holmenkollbakken.

Da det også ble klart at brannsikkerheten var for dårlig og at det ville koste mange millioner å lage nye rømningsveier, takket Skiforeningen for seg. Nyttårsaften 2004 var Tryvannstårnets siste åpningsdag for publikum.

Steinar Eidaker i Skiforeningen. Foto: Skiforeningen

Skiforeningen er ikke veldig interessert i ny drift.

– Hvis noen hadde tatt på seg arbeidet med å brannsikre tårnet skal vi ikke se bort fra at det hadde gått an å reåpne det, sier assisterende generalsekretær Steinar Eidaker.

– Men vi har et tilsvarende tårn i Holmenkollen, og utsikten er enda bedre enn på Tryvann, så det skal litt til, sier Eidaker.