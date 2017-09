Utvider fellingstillatelse for ulv

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i Hedmark utvider skadefellingstillatelsen for ulv til 18.9. etter at det er funnet et skadet lam i Stange. Fellingsområdet er Eidsvoll og Nes øst for Vorma/nord for Glomma, og Nord-Odal og Stange kommuner.