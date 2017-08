Utbyggere avviser priskutt

Boligprisstatistikken til Eiendom Norge for juli viste at ved utgangen av forrige måned lå 2708 boliger ute for salg. Tilsvarende tall for juli i fjor og 2015 var 819 og 1123, skriver Dagens Næringsliv, men utbyggerne vil ikke sette ned prisene.