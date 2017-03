Urmaker på Lillestrøm ranet igjen

Politiet lette lenge etter en mann med blå jakke og grå/mørk bukse, som stakk av fra ransstedet til fots.

Ranet ble meldt inn klokken 10.13 onsdag morgen. Ved 14-tiden melder politiet at en person er pågrepet og mistenkt for knivranet.

Mannen ble pågrepet etter at opplysninger i saken gjorde at lokalt politi identifiserte ham.

– Han ble pågrepet på gata i nærheten av åstedet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Fanny Tysdal til NRK.

Mannen blir nå avhørt. Han skal trolig ha utført knivranet alene. Vitner har forklart at ranerne var maskert med finlandshette under ranet.

– Det var en mann som kom inn og truet betjeningen med en kniv. Han fikk med seg noen klokker, før han stakk av til fots, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Arild Ruud til NRK.

Ruud har ikke oversikt over hvor mange som var til stede i butikken da ranet skjedde. Ingen personer er fysisk skadet.

Politiet har kriminalteknikere er på stedet og foretar åstedsundersøkelse.

Har blitt ranet før

Urmaker Jacobsen har også tidligere blitt utsatt for ran. I fjor sommer fikk to ranere med en håndvåpen med seg en rekke dyre klokker fra forretningen. Da tok urmakeren og et vitne selv opp jakten på ranerne.

Også i november 2008 ble urmakerforretningen utsatt for et grovt tyveri, da en bil ble kjørt inn i butikken.

Det samme skjedde i 2005 da tyver smadret et vindu med en bil og fikk med seg klokker for mange hundre tusen kroner.