Unge Høyre vil foreløpig ikke ha flere rullebaner her

Nicolai Øyen Langfeldt, leder av Unge Høyre, mener Oslo lufthavn ikke trenger flere rullebaner før om mange år, hvis flyplassen tar i bruk systemet GBAS. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Høyres ungdomsparti mener prosjektet med å bygge en tredje rullebane ved Oslo lufthavn kan legges på is.

– Jeg synes man kan se på hvordan man faktisk kan utnytte plassen bedre, istedenfor å beslaglegge enda mer areal, sier leder av Oslo Unge Høyre, Nicolai Øyen Langfeldt, til NRK.

For å utnytte kapasiteten ved de eksisterende rullebanene bedre, mener Unge Høyre flyplassen bør skaffe seg teknologien GBAS. Det er et GPS-basert landingssystem som ifølge Langfeldt kan gjøre innflyvningen mer effektiv.

– Det fører til hyppigere landinger, kortere landingstid og de kan lande også i dårlig sikt, og ikke minst at det reduserer klimautslipp, sier Langfeldt.

– Finnes allerede

Stortinget skal denne våren vedta ny nasjonal transportplan, der Avinor ønsker å få klarsignal til å bygge enda en asfaltstripe på Gardermoen.

Kostnadene er tidligere anslått til rundt 15 milliarder kroner.

Ifølge Oslo Unge Høyre kan utbyggingen utsettes med mange år dersom det nye innflyvingssystemet GBAS implementeres. Dette stemmer ikke, ifølge flyplasseier Avinor.

Ikke begeistret

Kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor avviser at Unge Høyre skisserer en god løsning for hvordan kapasiteten skal økes.

– Unge Høyre ber oss installere en helt spesifikk teknologi, men vi har en annen teknologi i dag som leverer akkurat det samme, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.

– Vi har litt vanskelig for å se noen grunn for å bidra med å finansiere det en enkelt leverandør ønsker at vi skal installere.

– Mener du Unge Høyre uttaler seg om ting de ikke har greie på?

– Jeg vil ikke gjøre noen vurdering av hva de har greie på eller ikke. Jeg konstaterer at det de etterspør, det har vi allerede.