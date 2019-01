Ungdommer på Tøyen føler seg mistenkeliggjort av politiet

– Det første jeg spurte om var om jeg kunne ringe moren min. Men politiet sa nei, sier 14 år gamle Yusuf.

14-åringen forteller om en kveld da han og en kompis var på vei hjem, etter å ha spilt fotball på Tøyen i Oslo.

Samtidig hadde politiet fått en melding om noen som hadde et skytevåpen i området.

– Politiet dukket opp fra ingen steder og stanset oss. Først tok de tak i hendene våre, og vi visste ikke hvem de var fordi de kom bakfra, sier Yusuf.

Så taklet de oss og kastet oss inn til veggen med ansiktet først. Når noe sånt skjer med deg så gjør det vondt. Yusuf

Politiet bekrefter at guttene ble holdt tilbake, men har ikke loggført hva som skjedde denne kvelden. De kan derfor ikke kommentere hendelsene Yusuf forteller om, men sier de har forståelse for at de kan oppfattes som hardhendte.

– Kan skape traumer

Yusufs historie er ikke unik, ifølge beboerforeningen Tøyeninitiativet. De har hørt flere lignende historier det siste året. Styremedlem Helge Renå er bekymret.

ARRANGERER MØTE: Beboerforeningen Tøyeninitiativet har bedt om et møte mellom Tøyen-ungdom og politiet. Styremedlem i foreningen, Helge Renå, håper ungdommenes historier blir tatt på alvor. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Vi er opprørte over de historiene ungdommene forteller. Vi opplever dette som en potensiell tillitskrise mellom ungdommene og politiet, sier Renå.

Onsdag kveld skal ungdommene møte politiledere for å snakke om sine opplevelser med politipatruljene på Tøyen.

– Det er viktig at politiet forstår at det kan skape store ringvirkninger for de ungdommene som blir tatt med inn i bilen, satt håndjern på eller stilt opp etter en vegg mens venner og familie går forbi.

Det kan skape traumer i ettertid, mener Renå.

Leder for forebyggende seksjon i enhet sentrum i Oslo-politiet, Geir Tveit, sier at også politiet kan mangle tillit til ungdom.

– Det skal ikke veldig mye til før en historie blir blåst opp og fortalt videre. Og da kan både ungdom og politi få et negativt syn på hverandre.

Politiets bruk av makt Foto: Yngve Tørrestad / NRK Ekspandér faktaboks Politiet kan benytte makt under iverksettelse og gjennomføring av en tjenestehandling når dette følger av lov eller sedvane, og det ellers finnes klart nødvendig og forsvarlig i betraktning av situasjonens alvor, følgene for den maktanvendelsen rettes mot og forholdene for øvrig. Med makt menes her tvangsmessige fysiske inngrep mot person, og mot fast eller rørlig eiendom i tilfelle der denne eiendom blir påført skade. Håndjern eller annet bendsel kan anvendes på person som under pågripelse eller transport truer med eller gjør seg skyldig i vold, eller der forholdene gir grunn til frykt for at vedkommende vil utøve vold eller flykte. Dessuten kan slike midler brukes mot person som forsøker å påføre seg skade, og ellers for å hindre forspillelse av bevis. Politiets adgang til å bruke særlige maktmidler av teknisk eller annen art i tjenesten er regulert i egen instruks. Dersom politiets bruk av makt medfører skade på person eller eiendom, eller situasjonen tilsier at det kan bli klaget over politiets handlemåte, skal vedkommende politimann innrapportere forholdet til sin foresatte umiddelbart. Denne rapportering bør være skriftlig. Kilde: Lovdata

Flere nye politibetjenter

Politiet innrømmer at det har blitt vanskeligere å bli kjent med ungdom på Tøyen etter at landets to største politistasjoner slo seg sammen.

DIALOG ER NØKKELORDET: Det meste lar seg ordne med en god samtale, mener leder for forebyggende seksjon i enhet sentrum, Geir Tveit, i Oslo politidistrikt. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

I politireformen i 2017 ble Sentrum politistasjon og Politihuset på Grønland slått sammen. Det har ført til at flere nye betjenter bytter på å patruljere på Tøyen, sier Tveit.

– Når nye politifolk møter nye ansikter og skal forklare åtte-ni ungdommer, som står og krangler eller leker, at de ser mistenkelige ut, da blir det en avventende holdning fra politiet og ikke den varme tilnærmingsmetoden som trengs.

Yusuf vurderte å klage inn anholdelsen, men valgte å la være fordi han ville legge hendelsen bak seg.

– Men jeg følte meg krenket. Vi skal ikke ha det sånn på Tøyen, sier 14-åringen.

Tenåringen har tydelige forventninger til ungdommenes møte med politilederne.

– Jeg håper politiet blir mer hyggelige når de møter oss.