Undersøker påkjørsel i Follo

Ved 2-tiden i natt ble politiet i Follo kontaktet av to unge gutter meldte fra om at de var påkjørt av en bil utenfor Esso-stasjonen i Ås i Akershus. Ingen av guttene skal ha ble skadd i påkjørselen.

– Vi forsøker å finne ut hva som har skjedd. Den ene av guttene skal ha blitt kastet over panseret på bilen, sa operasjonsleder Jan-Andre Delbeck i Øst politidistrikt til NRK i natt.

Politiet opplyser at påkjørselen skjedde i lav hastighet, og at bilføreren dro fra stedet etter å ha sjekket at alt stod bra til.

De to skrev ned kjennemerkene på bilen. Politiet fant bilføreren i sin bolig.

–Føreren blir anmeldt for brudd på veitrafikkloven, skriver politiet på Twitter.