Ulveparet i Østmarka har fått valper

En friluftsentusiast har hatt viltkamera i Østmarka i fem år. Flere ganger har Østmarka-ulvene streifet forbi linsa, og tispa så tydelig drektig ut tidligere i år.

I midten av juli dukket plutselig to valper opp på et av opptakene.

Ida Glemminge bekrefter at videoen viser to ulvevalper i Østmarkareviret. Foto: Fredrik Buer / NRK

Ida Glemminge, regionalt rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn, har selv sett opptaket av ulvevalpene og er ikke i tvil om hva hun ser.

– Vi har nå et ynglende par i Østmarka igjen, sier Glemminge.

Innflytter fra Trysil

Etter at Fenris, far og bestefar til Østmarka-tispa, ble skutt på grunn av skabb i januar 2016, var det bare tre foreldreløse ulvevalper igjen i Østmarka-reviret. Begge hannvalpene vandret ut samme år og ulvetispa ble igjen alene.

Men i vinter kunne NRK melde at den single tispa i Østmarka hadde møtt en hannulv.

– Han kommer fra Trysil-området og Slettås-reviret, men har vandret til Oslo. Her fant han tonen med tispa, som var alene i Østmarka, og man kan vel si de ble kjærester, sier Glemminge.

Nå som ulveparet i Østmarka har etablert seg, og også fått valper, kommer de ikke til å flytte på seg.

– Når ulver slår seg sammen og danner par holder de sammen så lenge de lever. De forsvarer reviret sitt sammen og jager vekk andre ulver, sier Glemminge.

14. FEBRUAR: Her ser vi paret sammen i Lørenskog på viltkameraet til Norsk institutt for naturforskning. Du trenger javascript for å se video. 14. FEBRUAR: Her ser vi paret sammen i Lørenskog på viltkameraet til Norsk institutt for naturforskning.

Valper hver sommer

Paret i Østmarka vil trolig få et nytt valpekull hvert år fremover.

– De kan få alt fra to til åtte valper om gangen. Og det kan også være flere enn de to valpene vi har sett i dette ferske kullet i Østmarka, sier Glemminge.

Stortinget har satt som mål at det skal fødes fire til seks valpekull i Norge og på grensen til Sverige hvert år. Det er et ønske om at minst tre av dem skal være født i helnorske revir. Østmarka-ulvene bor innenfor ulvesonen i landet.

– Kullet som har kommet nå vil telle som en helnorsk yngling, sier Glemminge.

Valpene vil etter hvert søke ut og lete etter revir andre steder.

Vandrer flere mil hver natt

Opptakene av de ferske valpene er gjort dypt inn i Østmarka.

Hannulven er også avbildet på flere andre viltkameraer, som viser at han bruker hele Østmarka. Han er for eksempel sett ved Ahus og Karihaugen og ved Spydeberg i løpet av et døgn.

Ifølge NRKs kilde beviser opptakene at ulven vandrer store områder hver eneste natt på jakt etter mat.