Ukjent person ga dresser verdt millioner til Fretex

Brioni, Lanvin, Versace, Valentino og Ermenegildo Zegna. Merkelappene på dressene, skjortene og genserne som henger på Fretex Majorstuen vitner om en mann med dyr smak.



Bare en av disse skreddersydde dressene kan ha en verdi på mellom 50.000 og 100.000 kroner. Et raskt søk viser at en ny dress fra merket Brioni koster over 68.000 kroner.

Dressene ble levert til terminalen på Alnabru, men ingen vet hvem som står bak.

– Giveren er anonym og vi har kanskje noen små tanker vi, men i og med at vi ikke har fått noen bekreftelse hverken her eller der så får vi heller prøve å gjette oss frem til hvem det kan være, sier kjedeleder i butikk i Fretex Miljø, Kristin Hareide.

Kjedeleder i butikk i Fretex Miljø, Kristin Hareide, ser gjennom blazere. Foto: Anders Halvorsen Fehn / NRK

Donasjonen er den største i verdi fra en enkeltperson til Fretex noen gang. Dressene er skreddersydd i størrelse 50/52.

– Vi er fantastisk takknemlige ovenfor giveren som har tenkt på oss i denne forbindelse og er utrolig glade for donasjonen.

Dette skal Frelsesarmeen blant annet bruke for å hjelpe folk ut i arbeid.

– Dette er en fantastisk mulighet både for oss som selskap, men også for kunder, som ikke vanligvis har råd til denne typen dresser og nå får muligheten til å gjøre et lite varp.

Alene kan en av disse dressene være verdt så mye som 50.000 kroner. Foto: Anders Halvorsen Fehn / NRK

– Kvalitet av en annen dimensjon

Moteekspert Marianne Jemtegård sier dette er tidenes julegave til Fretex.

– Men så er det kjempegøy for alle norske kvinner der ute som nå får en god anledning til å få en langt mer velkledd herremann ved sin side på neste julebord, sier hun.

Dressene kan koste opp til flere hundre tusen per stykk skreddersydd i dag, forteller Jemtegård.

Moteekspert Marianne Jemtegård sier dette er tidenes julegave til Fretex. Foto: NRK

– Hvis man nå snakker skreddersydde designerdresser og skal være veldig nøktern og nøytral, så begynner man nok på 25.000 – 30.000 kroner for en dress av dette kaliberet her.

– Men det er absolutt ikke uhørt at en kasjmirdress, skreddersydd, koster opptil flere hundre tusen kroner bare for en dress.

Jemtegård sier hun blir overrasket om det ikke blir lang kø utenfor Fretex når dressene skal selges i kveld. Folk burde kjøre forsiktig i Majorstuenkrysset når salget åpner klokken 18.00, mener hun.

– Dette her er dressene som virkelig viser status og som er kvalitet fra en helt annen dimensjon enn det man kan plukke opp i norske butikker.