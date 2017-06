UiO slipper bot fra Datatilsynet

Universitetet i Oslo brøt helseforskningsloven i et samarbeid om diabetesforskning med et institutt i Bangladesh, men slipper likevel straff. Datatilsynet ville gi UiO et gebyr på 350 000 kroner for bruk av pasientdata uten tillatelse, men et smutthull i loven gjorde at det ikke var mulig.