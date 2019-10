– Jeg hadde parkert bilen utenfor huset vårt. Dagen etter var den robbet for alt av teknisk utstyr, forteller Erik Helli.

Tirsdag morgen fant han bilen sin, en BMW x5 Hybrid utenfor hjemmet sitt i Nittedal, uten airbag, ratt og navigasjonssystem.

– Det er veldig trist. Man tenker at noe slikt ikke kan skje.

Erik Helli er oppgitt etter at tyver gjorde innbrudd i bilen hans, og stjal interiøret. Foto: Privat

Helli tror tyvene som gjorde innbrudd i bilen hans visste at han hadde en BMW før de utførte innbruddet.

– Bilen var parkert i oppkjørselen vår. Den stod parkert bak en stor kassebil, så BMW-en var ikke synlig fra veien. Jeg tror derfor tyvene hadde vært her tidligere.

12 innbrudd siden lørdag

Ifølge Oslo og Øst politidistrikt har det vært 12 innbrudd i biler av merket BMW siden lørdag. Innbruddene har skjedd i Oslo, Bærum og Nittedal.

Bilen til Helli står nå på verksted.

– Jeg har ennå ikke fått noen takst, men jeg regner med at innbruddet vil koste langt over 100.000 kroner.

– Tyvgods blir solgt videre i Litauen

Politiførstebetjent Tonje Reiten i gruppen for spesiell etterforskning i Oslo politidistrikt forteller at lignende bilinnbrudd skjer i perioder.

– I mange av de tidligere sakene vi har etterforsket har det dreid seg om kriminelle fra Litauen. Innbruddene er godt planlagt. Ofte er de her i et par uker og gjør mellom 20 og 25 innbrudd.

I lignende saker har tyver fått med seg tyvegods til en verdi av mellom 100.000 til 200.000 kroner, sier politiførstebetjent Tonje Reiten. Foto: Bård Nafstad

Politibetjenten forteller at tyvene vet hva de er ute etter.

– Vi har sett at tyvene jobber to og to sammen. De stjeler oftest ratt, GPS og kontrollpanel, og tar det med seg til Litauen hvor det blir solgt videre.

Ifølge Reiten kan verdien på tyvgodset være på mellom 100.000 og 200.000 kroner.

Omfattende etterforskning

Natt til onsdag var det to nye innbrudd på Bekkelaget i Oslo.

Nå jobber politiet på tvers av politidistriktene for å få tak i gjerningsmennene som står bak de til sammen 12 innbruddene.

– Vi har en gruppe som jobber med denne typen vinningskriminalitet som begås av utenlandske kriminelle, og har satt i gang en omfattende etterforskning.

Politiet ber folk være på vakt, og ønsker at publikum tar kontakt med dem på telefonnummer 02800 hvis de ser noe mistenkelig.