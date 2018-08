Tvillingene kan være Norges neste supermodeller

Tvillingene Martine og Gunnhild Chioko Johansen på 19 år er fra Oslo. Mange på samme alder jobber kanskje i en butikk, eller på en aktivitetsskole. Disse to reiser verden rundt og får betalt for det.

Når de har samtaler om livet sitt med jevnaldrende venner, er ikke modellyrket det første de snakker om.

– Vi snakker ikke så mye om det i forhold til det man skulle trodd. Det er ofte vennene våre som kommer med bilder, og sier «hvorfor sa dere ingenting», da må vi svare «oi, det hadde vi helt glemt å si ifra om», sier tvillingene.

Oslo-jentene jobber sammen, reiser sammen, bor sammen, og fullfører som oftest setningene sammen.

Modeller for Beyoncé

De ble oppdaget av modellagenten, Alexander Norheim i Team Models, på Instagram i 2017.

– De ser fantastiske ut, også synes jeg det er viktig å fremme modeller som ikke bare er de typiske norske, men sånne som de som er halvt fra Tanzania og halvt norske, sier han.

Allerede senere samme år som de ble oppdaget var de modeller for Beyoncé sitt merke Ivy Park.

– Vi har ikke tenkt så mye på det, det føles veldig bra og er veldig moro, sier tvillingene.

Og oppturene har stått i kø for tvillingene.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I februar ble de intervjuet av verdens største, og mest anerkjente motemagasin Vogue. Der ble de beskrevet som moteverdenens favoritt-tvillinger, og fått sin egen emneknagg #Chiokotwins.

– Det er stort, sier motejournalist Marianne Jemtegård.

– Selv om det er en del norske modeller som har vært på trykk i moteserier i bladet, er det sjeldent at de faktisk blir intervjuet. Her har de spalteplass med verdens største kjendiser og moteeliten.

Nytt skjønnhetsideal

Jentene skiller seg ut i motebransjen, som lenge har vært preget av minimalt bruk av etnisk mangfold. Jemtegård mener jentene representerer en mer spennende utseende.

– Her har vi en spennende, urban miks som blir en helt annen måte å tenke skandinavisk skjønnhet på, legger hun til.

– Skandinavisk mote og skjønnhet har de siste årene blitt populært på den internasjonale scene, men da gjerne som blondt, blekt, duggfriskt og fjordinspirert, sier Jemtegård.

Som internasjonale modeller kan man lett bli et forbilde for unge modellspirer.

– Det er kult om folk synes vi er et forbilde i bransjen på at man kan klare seg, og at man kan gjøre det bra. Men sånn hverdagslig er vi ikke så mye et forbilde som personer, sier tvillingene lattermildt.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

To må man være

Noe av grunnen til den store interessen kan nok være det at de er to. Det tror i hvert fall Gunnhild og Martine.

– Vi blir brukt mye sammen, for det meste. For oss har det en del å si for hvorfor vi blir valgt. Det jeg synes er interessant med oss, er jo at vi er tvillinger, sier Martine.

De reiser jorda rundt sammen, bor på hotell sammen og står modeller sammen.

– Det er skikkelig digg, man har alltid noen å snakke med og man har alltid med seg en venn på jobb, sier tvillingene.

Men som søsken flest blir de også lei hverandre.

– Vi har sånne dager hvor vi ikke snakker med hverandre hvis vi har kranglet, sier Martine.

De har også egne teknikker på hvordan de får litt avstand fra hverandre:

– Noen ganger starter jeg en krangel med henne (Gunnhild, jour. anm.) for å få litt rom, sier legger Martine til mens hun ler. Gunnhild nikker og er enig.

– Hva gjør dere om 10 år?

– Har hus, bo i nærheten av Gunnhild, og kanskje en mann i livet, sier Martine.

– Kanskje en hest, sier Gunnhild.