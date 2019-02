TV2: Drapssiktet mann lånte penger av drept kvinne

Kvinnen ble funnet død i en leilighet på Bjørndal 7. februar etter at arbeidsgiveren hennes hadde varslet politiet da hun ikke dukket opp på jobb. Den drapssiktede mannen ble pågrepet senere samme dag.

I dag ble den drapssiktede mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Mannen samtykket til fengslingen før rettsmøtet.

TV2 siterer nå anonyme kilder på at kvinnen skal ha blitt drept med flere knivstikk, og at gjerningen skal være utført med «stor aggresjon».

Politiadvokat Ingvild Myrold, som har ansvaret for saken, vil ikke kommentere disse opplysningene.

POLITI: Ingvild Myrold er ansvarlig for saken hos politiet. Hun vil ikke kommentere TV2 sine påstander. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Den foreløpige obduksjonsrapporten kommer i starten av neste uke og før det kommenterer politiet ikke dødsårsak.

Hvor lenge kvinnen hadde ligget død i leiligheten før hun ble funnet av politiet er fortsatt ukjent, og politiet vil ikke gi noe anslag.

Skal ha lånt penger av drapsofferet

Ifølge TV2 skal den siktede 39-åringen, som er kvinnens nabo, også ha lånt penger av henne ved flere anledninger. Det skal dreie seg om mindre summer, sist gang mellom 1000-1500 kroner. Heller ikke disse påstandene vil politiadvokaten si noe om.

– Vi er kjent med opplysningene, men ut over det kan vi ikke si noe mer rundt dette. På generelt grunnlag kan jeg si at all kontakt mellom de to er relevant for etterforskningen, sier Myrold.

Utover det at den drapssiktede mannen var nabo til åstedet for drapet vites ingenting om relasjonen mellom ham og den drepte kvinnen.

Hennes identitet er ennå ikke sikkert bekreftet av politiet. Det vil skje først når obduksjonsrapporten kommer i neste uke.

Nye avhør gjennom helgen

Ifølge forsvareren til mannen, Mette Yvonne Larsen, skal det være nye politiavhør av mannen over helga. Både hun og politiadvokat Myrold sier det er mannen selv som har knyttet seg til drapet.

– Han har forklart seg om forhold som knytter ham til drapshandlingen, bekrefter Larsen.

FORSVARER: Advokat Mette Yvonne Larsen forsvarer mannen. Hun sier han er innstilt på å samarbeide med politiet. Foto: Nadir Alam / NRK

– Erkjenner han straffskyld?

– Vi har ikke tatt stilling til juridiske spørsmål. Han har forklart seg og samarbeidet med politiet, sier forsvareren.

Den siktede er ikke tidligere straffedømt. Han er blitt undersøkt av en rettspsykiater for å vurdere om han er strafferettslig tilregnelig. Konklusjonen er foreløpig ikke kjent.