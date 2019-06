TV 2: 55.000 i Oslo får tilbake eiendomsskatt

Alle som betalte eiendomsskatt i 2016 vil få tilbake pengene. Til sammen er det snakk om minst 250 millioner kroner.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

Høyesterett avga tirsdag kjennelse i gruppesøksmålet om gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune.

Grunnen til at Oslo kommune må betale tilbake penger var at kommunen i 2016 skrev ut skatten for sent og at den derfor ikke var gyldig.

– Vi legger nå fram en sak for bystyret der vi foreslår å betale tilbake til alle som fikk eiendomsskatt utskrevet i 2016, sier byrådsleder Raymond Johansen til TV 2.

Neste bystyremøte vil bli holdt 4. september.

Til kanalen sier byrådslederen at de beklager overfor de berørte og at tilbakebetalingen vil inkludere renter.