TV 2 anker dommen mot hjernekirurg

TV 2 anker dommen der de må betale 825 000 kroner i oppreisning til hjernekirurg Per Kristian Eide og 3,5 millioner kroner i saksomkostninger. Bakgrunnen for saken er omtalen av et forskningsprosjekt Eide ledet ved Oslo Universitetssykehus.