Trues med stenging etter flere års forurensing

Miljøgifter som tungmetaller, bromerte flammehemmere og PCB har i flere år sluppet ut fra anlegget til Stena Recycling AS på Ausenfjellet i Sørum, ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Utslippene skyldes uforsvarlig lagring og håndtering av avfall.

Allerede i 2013 ble det dokumentert ulovlig høye konsentrasjoner av tungmetaller som bly, kadmium og kvikksølv i en bekk ved anlegget.

Fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla sier Stena Recycling AS over lengre tid ikke har vist vilje til å rydde opp i forurensingen fra anlegget i Sørum. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

– Dette er alvorlige miljøgifter som ikke skal være ute i naturen. Vi forventer at man stanser disse utslippene. Dette har Stena ikke fulgt opp, men utsatt, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.

Derfor krever Fylkesmannen i Oslo og Akershus nå at Stena Recycling AS, innen 1. mai, får på plass et renseanlegg for forurenset overvann og sørger for at avfall håndteres innendørs.

Hvis kravene ikke etterkommes må anlegget stenge.

– En forsvarlig avfallshåndtering er jo selve kjerneoppgaven til denne bedriften, så vi forventer at alt skal være i tipp topp stand hos en av landets største aktører, forteller Vikla.

Metallavfall som har blitt lagret utendørs og utsatt for vær og vind har bidratt til at giftige tungmetaller har funnet veien ut i naturen rundt anlegget. Foto: Kjersti Aastorp Hirth / Fylkesmannen i Oslo og Akershus' miljøvernavdeling

Varselbrevet Fylkesmannen har sendt til Stena Recycling AS kan du lese her.

Vil imøtekomme kravene

Fredrik Eide Aass, direktør for Region Øst i Stena Recycling AS, sier at de skal imøtekomme de tidsfrister og krav som er stilt fra Fylkesmannen.

– Stena ønsker å være et selskap som gjør dette på en ordentlig måte og i tråd med kravene som stilles, forteller Aass.

Han forteller at de nå skal bygge et overbygg som skal skåne avfallet for nedbør, en industrihall for å håndtere avfallet innendørs og installere et renseanlegg for overvann.

Renseanlegget skulle ifølge Fylkesmannen vært på plass i desember 2016. Aass forklarer at Stena bestilte dette anlegget tidlig i fjor høst, men at leverandøren ikke klarte å levere.

– Vi har fått en avtale med en annen leverandør som etter planen skal levere dette før 1. mai.

Videre forteller han at det var en brann i et bygg for avfallshåndtering i fjor sommer og at de siden i fjor høst har arbeidet med å gjenoppbygge dette. Dette skal også stå klart innen Fylkesmannens tidsfrist.

Stena Recycling AS sier at de nå skal bygge et overbygg og en stor industrihall for å kunne håndtere og lagre avfall forsvarlig. Foto: Kjersti Aastorp Hirth / Fylkesmannen i Oslo og Akershus' miljøvernavdeling

– Må bli strengere

Fylkesmiljøvernsjefen sier at de er overrasket over at en seriøs aktør som Stena Recycling ikke overholder lover og regler.

– Vi har hatt stor tillit til de store aktørene fordi de er såpass profesjonelle og driver flere anlegg. Dette viser at vi må være enda strengere overfor de store bedriftene fordi dette tydeligvis er noe de ikke selv følger opp, sier Vikla.

Gjenvinningsanlegget i Sørum er blant Norges største. Hvert år håndteres omkring 95 000 tonn avfall på anlegget.

Miljøgifter fra gjenvinningsanlegget har blitt påvist i en bekk ved anlegget og i kommunens spillvannsnett. Foto: Kjersti Aastorp Hirth / Fylkesmannen i Oslo og Akershus' miljøvernavdeling

Fakta om tungmetaller Ekspandér faktaboks Metaller med tetthet over 5 gram per cm3. Det vil si minst 5 ganger større tetthet enn vann.

De viktigste tungmetallene er bly, kadmium, krom, jern, kobber, mangan, nikkel, platina, kvikksølv, sølv, sink, tinn og wolfram.

Noen tungmetaller er miljøgifter og har negative effekter på både helse og miljø, for eksempel bly, kadmium, kvikksølv og krom.

På grunn av de uheldige effektene, reguleres bruken av slike metaller, for eksempel i emballasje.

Noen av tungmetallene fungerer som mikronæringsstoffer, men kan være giftige i høye konsentrasjoner.

Andre tungmetaller, som gull, regnes ikke som giftige. Kilde: miljostatus.no

Fakta om bromerte flammehemmere Ekspandér faktaboks Fellesbetegnelse for en større gruppe organiske stoffer som virker hemmende på utvikling av brann.

I Norge finner vi først og fremst bromerte flammehemmere i kretskort i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), kontakter og brytere. Stoffene finnes også i isolasjonsmaterialer av plast (polystyren), konstruksjons/byggematerialer av tre og i tekstiler til madrasser, sengetøy, møbler og arbeidstøy. Den største mengden finner vi i importerte ferdigprodukter. Dette gjør at det er stor usikkerhet knyttet til forbruks- og utslippsmengdene.

Deka-BDE er en bromert flammehemmer som i Norge er tillatt brukt i transportmidler som biler, fly og tog.

All annen bruk av deka-209 ble forbudt fra 1. april 2008

Deka-BDE spres gjennom luften og avsettes antakelig på vegetasjon og på overflaten til insekter slik at miljøgiften tas opp gjennom føden til plante- og insekt-spisende fugler og dyr. Kilde: Forskning.no og Miljødirektoratet