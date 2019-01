Trosser regjeringen – får flyktning-refs av Sanner

Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd med ansvar for integrering, vil ha seg frabedt at regjeringen skal fortelle henne hvor Oslo skal bosette sine flyktninger.

– Det virker som de mener at noen på et statlig kontor innenfor Ring 3 skal beslutte hvor den enkelte flyktning skal bosette seg i ulike norske kommuner. Det syns jeg er en uting, sier eldre-, helse- og arbeidsbyråden.

– Oppsiktsvekkende

Hun får svar på tiltale fra den øverste ansvarlige for integreringen i landet.

– Det er både oppsiktsvekkende og uheldig at byrådet i Oslo velger å trosse regjeringens beslutning om at det ikke skal bosettes flyktninger i områder som har en høy andel fra før, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

REFSER OSLO: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Bakgrunnen for beslutningen er at det skal være en sammenheng mellom bosettingspolitikken og integreringspolitikken.

– Vi må unngå segregering, vi må sørge for at innvandrerne får kompetanse og kommer raskt ut i arbeid, og ikke minst at de integreres i sitt lokalmiljø, sier Sanner.

Oslo vet best

Ifølge regjeringen skjer dette best i områder der det er få innvandrere fra før. Det vet Oslo bedre, mener byrådet.

– Jeg mener det er Oslo-folk og Oslo kommune som selv må kunne bestemme hvor vi skal bosette våre flyktninger, nettopp for å sikre at vi skal lykkes med integreringen, sier Tone Tellevik Dahl.

30 prosent

Ifølge Kunnskapsdepartementet gjelder det nye bosettingskriteriet områder der innvandrerandelen (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) er om lag 30 prosent eller mer.

I et møte mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Oslo kommune i november ga IMDi uttrykk for at det ville gjelde de fire Groruddals-bydelene, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand.

Også bydel Grünerløkka har for øvrig mer enn 30 prosent minoritetsandel.

Andel personer med innvandrerbakgrunn 1.1.2018 Bydel Prosentandel med innvandrerbakgrunn Gamle Oslo 39 Grünerløkka 35 Sagene 24 St.Hanshaugen 29 Frogner 28 Ullern 19 Vestre Aker 17 Nordre Aker 18 Bjerke 44 Grorud 50 Stovner 57 Alna 54 Østensjø 26 Nordstrand 17 Søndre Nordstrand 55 Oslo i alt 33

61 av 250

Da IMDi i desember ba Oslo ta imot 250 flyktninger i 2019, lå det imidlertid ingen føringer på bydel i den formelle anmodningen.

Derfor valgte byrådet å lukke øynene for det regjeringen har sagt og bosette 61 flyktninger i de seks mest innvandrertette bydelene.

Det er en mindre andel enn tidligere og i tråd med Oslo kommunes egen beslutning om å plassere flere av flyktningene i områder med et stort flertall etnisk norske.

IKKE FLERE FLYKTNINGER: Regjeringen vil ikke ha flere flyktninger til blant annet Groruddalen. Her fra Veitvet og Slettaløkka. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Det er likevel uaktuelt for Oslo å gjøre som regjeringen vil og ikke bosette noen flyktninger i for eksempel Groruddalen.

Flyktninger i hele byen

– Vi mener fortsatt at alle bydeler skal ta imot flyktninger for å sikre at vi har vedvarende god kompetanse i hele byen til både å motta flyktninger, bosette dem, sørge for at de kommer seg inn i utdanning og arbeid, og at de blir inkludert i nærmiljøet, sier Tone Tellevik Dahl.

Bosetting av flyktninger i Oslo i 2019 Bydel Antall flyktninger Gamle Oslo 14 Grünerløkka 15 Sagene 20 St.Hanshaugen inkl. Sentrum 18 Frogner 27 Ullern 15 Vestre Aker 23 Nordre Aker 24 Bjerke 8 Grorud 7 Stovner 9 Alna 13 Østensjø 23 Nordstrand 24 Søndre Nordstrand 10 Sum 250

– Jeg ønsker nå å få en forklaring fra byrådet i Oslo på hvorfor de velger å trosse regjeringens beslutning, sier Jan Tore Sanner, som understreker at Oslo har gjort en formidabel innsats med bosetting og integrering i en årrekke.

– Skummel holdning

I brevet der byrådet kritiserer regjeringen for å svekke det kommunale selvstyret på flyktningområdet, stiller Tellevik Dahl seg undrende til regjeringens syn på innvandrere generelt.

– Etterkommere blir tatt med som en del av den befolkningen som potensielt kan skape problemer for vårt samfunn dersom de blir for mange i noen områder i byen, skriver hun.

– Jeg syns at regjeringens fortolkning av områder mer mange innvandrere er ganske skummel, sier Tone Tellevik Dahl til NRK.

– Lavmål

– Det mener jeg er et lavmål fra byråden, mener regjeringens fremste våpendrager i Oslo bystyre, Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

– Innvandrere er en stor ressurs for Oslo, og mange av dem har høyere utdannelse og bedre tilknytning til arbeidslivet enn mange i majoritetsbefolkningen.

– Men særlig dem som har bodd her i kort tid har lavere tilknytning til arbeidslivet og dårligere levekår enn gjennomsnittet. Da er det dårlig integreringspolitikk å bosette flyktninger i områder som allerede har utfordringer, sier Lae Solberg.