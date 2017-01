Tror utslippskutt gjør Oslo bedre

Den nye klimasjefen i Oslo, Heidi Sørensen, sier at kutt i utslipp vil gjøre Oslo til en bedre by. Oslo skal kutte 45 prosent av klimautslippene de neste tre årene. Som direktør for den nye Klimaetaten i hovedstaden har Sørensen ansvar for kuttene.