Tror Østmarka-ulv er skutt

– Jeg frykter at ulven har blitt skutt. Personlig tror jeg den er død, sier Rune Karlsen, som er styremedlem i foreningen Våre Rovdyr.

I februar ble det kjent at hannulven, født i Slettås-reviret i Trysil i 2015, hadde slått seg ned sammen med ulvetispa i Østmarka. Karlsen mener den siste sikre observasjonen av ulven er 10. september i år.

– Det er veldig uvanlig at en alfahann forsvinner ut av reviret. Jeg kjenner kun til et tilfelle i Skandinavia hvor det har skjedd, sier Karlsen.

Han viser til en hannulv fra Sverige som forsvant fra sitt revir for mange år siden.

Dette er de to ulvevalpene i Østmarka-flokken. De ble fotografert i starten av august i år. Foto: Tor Anders Knai/Ivar Knai

Viltopptak viste tidligere i år at ulveparet i Østmarka hadde fått to valper. Ifølge Romerikes Blad ble tispa og valpene sist observert for bare noen få dager siden i Enebakk i Akershus.

Også ulveaktivist Marianne Mikalsen er redd for at det kan ha skjedd noe ulovlig, og tror ikke slike hendelser er uvanlig.

– Det er viktig å avdekke faunakriminalitet, hvis det er det som er tilfelle.

Tror ikke på naturlig død

Ida Glemminge i Statens naturoppsyn tror ikke ulven har dødd naturlig. Foto: Fredrik Buer / NRK

At hannulven har forlatt reviret av egen vilje er veldig usannsynlig, sier Ida Glemminge, regional rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn.

– Har ulven etablert seg, blir den der til den dør. De er ekstremt trofaste.

Oppsynet jobber nå med DNA-prøver og oppfølging av spor for å kunne fastslå om hannulven fortsatt finnes i Østmarka. Ifølge Glemminge viser tidligere undersøkelser at ulver sjelden dør av naturlige årsaker.

– Forskning har vist at den naturlige dødeligheten på alfadyr ligger på fire-fem prosent. De aller fleste blir skutt i lovlig eller ulovlig jakt, sier Glemminge.

Mistenker ikke noe straffbart

Christian Hillmann, seniorrådgiver i Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Foto: Edin Babic / NRK

Christian Hillmann, seniorrådgiver i Fylkesmannen i Oslo og Akershus, sier de ikke har observert ulven på sine kameraer siden juli, men ønsker ikke å konkludere med at ulven er død av den grunn.

– Det er litt merkelig at ulven ikke har blitt observert i løpet av høsten, men det er for tidlig å bekrefte at den er borte, sier Hillmann.

Han mener det må være klarere indikasjoner på at noe ulovlig har skjedd før politiet blir kontaktet.

– Har vi mistanke om at det har skjedd noe straffbart så vil vi videreformidle det til politiet, men vi har ikke fått noen tips eller henvendelser om det, sier seniorrådgiveren.