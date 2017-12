Tror flere kommer til å be om hjelp til jul

OGSÅ BEDRIFTER: Informasjonsansvarlig i Finn, Kristine Eia Kirkholm, sier annonsene som tilbyr julehjelp er som regel fra privatpersoner, men også bedrifter. Foto: Caroline Roka / finn.no

I fjor fikk Finn.no inn i overkant av 100 annonser. I en tredel av annonsene tilbydde folk å hjelpe andre i julen.

Hittil i år har det kommet inn 70 annonser, hvor de fleste er fra folk som trenger hjelp, sier informasjonsansvarlig i Finn, Kristine Eia Kirkholm.

– Vi tror at det vil komme inn flere annonser i år enn i fjor.

Kan noen gi en krone eller to så vi kan kose oss litt i julen? Mor med tre barn som ønsker hjelp i Finn-annonse

Hjelp å få også i sosiale medier

MANGE ENGLER I OSLO: Facebook-gruppa har rukket å vokse til om lag 2500 medlemmer i løpet av tre år. Gruppas grunnlegger, Rune Bjugan, mener suksessen skyldes i at medlemmene selv har hatt det vanskelig. Foto: Privat

«OsloEnglene» er en gruppe på Facebook hvor medlemmene stiller opp for hverandre og hjelper til med alt fra å male en vegg eller fikse vasken. Nå som det nærmer seg jul, tikker det inn spørsmål om innkjøp av julemat, sier gruppas grunnlegger, Rune Bjugan.

– Det varmer å se at folk stiller opp for hverandre når ting er vanskelig. Det virker også som om medlemmene har bidratt til å senke lista litt, hva gjelder å faktisk spørre om hjelp. I et fora der alle er inne av samme hensikt, så er det også enklere å be om hjelp.

Jeg ønsker å være anonym fordi jeg synes det er flaut å be om hjelp. Uføretrygdet som spør om hjelp i annonse

Facebook-grupper av denne sorten finnes det flere av. For to uker siden lagde Morten Rognan fra Akershus, siden «Julehjelpen Aurskog-Høland».

JULEPRESS: Morten Rognan fra Aurskog-Høland, mener at folk merker et ekstra press i julen for å få til en ordentlig julefeiring. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Jeg har i flere år tenkt på hvordan jeg kan bidra med noe. Det som trigget meg i år var at jeg leste om en familie som sliter til jul.

Rognan har også en avtale med tre nærbutikker. Der kan kundene legge varer de vil donere i en handlevogn. Etter at Rognans Facebook-side ble omtalt i lokalavisa, har henvendelsene strømmet på.

– Så langt har jeg 12 saker som er meldt inn av enslige, foreldre og aleneforeldre. Som regel er det julematen folk trenger hjelp til å kjøpe, men også foreldre som ikke har råd til å kjøpe gaver til sine barn.

Alenemor med AAP-stønad venter en trist jul om ikke noen snille medmennesker vil hjelpe meg. Alenemor som ber om hjelp i Finn-annonse

Julehjelp er nødvendig

Fattighuset i Oslo mottar gaver året rundt, men det er i forkant av julen det meste kommer inn.

– Folk gir stort sett bort bra ting til barn, ungdom og voksne. Det kan være klær, elektronikk eller gavekort. De som kommer og henter julegaver er selvfølgelig veldig glade, sier styreleder, Sverre Rusten.

Ønsket vårt er jo en vanlig tradisjonell jul med mat på bordet, julestrømper, kalendere og gaver til barna. Familie som ønsker hjelp til jul

Rusten mener hjelpen folk får fra ulike organisasjoner og privatpersoner er nødvendig og viktig for mange.

– Det er faktisk nødvendig året rundt og ikke bare i julen. Fattighuset ble dannet for 20 år siden og vi har lyktes med mye, men det vi ikke har lyktes med er å bli overflødige.