Trøbbelmorgen på Østfoldbanen

Bane Nor meldte fredag morgen om om enkeltsporet drift, store forsinkelser og innstillinger på grunn av et tog som stod fast mellom Kolbotn og Ski.

– Toget har problemer med kompressorene om bord. Man får ikke kjørt fordi bremsene går på og må få pumpet opp luft i systemet før det kan flyttes, sa pressevakt i NSB Åge-Christoffer Lundeby.

Ved 10-tiden var toget fjernet. Trafikken vil etter hvert normalisere seg, skriver Bane Nor på Twitter.

– Møt opp

Lundeby i NSB fortalte fredag morgen at de fleste togene gikk, men at det ville være forsinkelser. NSB jobbet med å få satt opp buss for to regiontog som ble innstilt.

– Vi oppfordrer folk til å møte opp på stasjonen, men dessverre blir det forsinkelser i morgenrushet, sa Lundeby.

Et tog som skulle vært på Oslo S 07.51, kom fram til Oslo 08.30, rundt 40 minutter forsinket. Toget kom rett bak det som stod og sperret skinnene.

