Trikkefører frifunnet i tingretten

Den kvinnelige trikkeføreren i 20-årene ble frifunnet på alle punkter, skriver Fagbladet.

– Hun er lettet og veldig glad, sier kvinnens forsvarer Halldis Winje.

Kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Retten har sagt at føreren ikke kan bebreides for hendelsen. Det føles jo riktig ut ifra oppfatningene vi har om denne saken, og veldig godt for føreren selvfølgelig, sier kommunikasjonssjef i Sporveien Cato Asperud.

– Det tar ikke bort at dette var en tragisk hendelse, sier han.

Asperud har ikke fått snakket med føreren selv.

Ikke usannsynlig at det kommer en anke

Aktor Bente Wengstad ser ikke bort fra at påtalemyndigheten anker dommen.

– Nå har jo påtalemyndigheten ment at føreren skulle tiltales for brudd på vegtrafikkloven. Det er ikke helt usannsynlig at det blir innstilt til anke, men det er for tidlig å ta stilling til, sier Wengstad.

Forsvarer Haldis Winje mener dommen er riktig avgjørelse.

– En anke vil bli en forlengelse av marerittet min klient har vært gjennom i ganske mange måneder.

Hun oppfordrer påtalemyndigheten å se nøye på dommen.

– Det har vært grundig gjennomgåelse av bevisene. De må se om det virkelig er grunnlag for en anke her. Jeg mener jo at det ikke er det, sier hun

Fikk vite om tiltalen gjennom avisa

Det var 14. januar 2016 at en trikk på vei mot Skøyen traff mannen i 60-årene. Han ble kjørt til Ullevål sykehus med livstruende skader, og døde der.

Tiltalen mot trikkeføreren kom først et halvt år senere. Trikkeføreren selv fikk vite om tiltalen gjennom avisa.