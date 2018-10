Trekker seg spreke med gamle bildekk

Utstyret behøver ikke koste all verden. Her er oppskriften:

Gå til en dekkforhandler og spør om du kan få et par gamle bildekk.

Rundt livet kan du bruke en trekksele for pulk, en ryggsekk med hoftebelte eller et belte som du bruker når du går tur med hunden.



Bor hull i dekket/dekkene og fest en krok i hullet. (Pass på at du får samlet opp alle bitene av metall og gummi etter boringen, og legg dem i en egnet søppelbeholder.)

Fest et tau mellom dekk-krokene og selen din. Du kan bruke en karabinkrok mellom tau og dekk-krok.



Bruk gjerne staver når du går. Husk drikke og godt humør!

(Kilde: friluftsglede.no, NRK)