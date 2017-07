Tre siktet etter skyting i Oslo

To av de siktede ble skadet i skyteepisoden i Sørkedalsveien på Majorstuen torsdag morgen, men er nå utskrevet fra sykehus og overført til arresten.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Politiinspektør Audun Kristiansen forklarer at hendelsesforløpet og sammenhengen mellom de skyteepisodene fortsatt er uklart. Foto: Else Karine Archer / NRK

I løpet av en drøy time torsdag morgen fikk politiet meldinger om skytinger to steder i Oslo. En mann ble funnet skutt i Sørkedalsveien på Majorstuen og en annen i Etterstadgata på Vålerenga. Begge ble fraktet til Ullevål sykehus.

Senere viste det seg at mannen som ble funnet i Etterstadgata trolig ble skutt et annet sted. Samtidig skal vitner ha sett en mann dra fra det første åstedet på Majorstua i en taxi.

– Det er mye rundt dette her som er uklart, blant annet hendelsesforløpet, sier politiinspektør Audun Kristiansen, fungerende leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning.

De tre siktede skal sannsynligvis fremstilles for varetektsfengsling lørdag, ifølge politiet.

Mulig sammengeng med skyting på Grunerløkka

Politiet ser nå nærmere på om skytingene på torsdagm kan ha noen sammenheng med skytingen på Grünerløkka i helgen der en mann ble funnet skutt i Birkelunden.

– Vi samler informasjon mellom saker for å se om vi kan komme nærmere en løsning. Det har vært noen hendelser som vi ønsker å se nærmere på, for å finne ut om det kan være en sammenheng.

Mannen som ble skutt lørdag er ennå ikke avhørt av politiet.

Mannen som ble skutt på Grünerløkka ble behandlet på stedet før han ble kjørt til sykehus. Foto: THOMAS MARTHINSEN / NRK

Uklar tilknytning

Politiet sier at de ønsker å komme i kontakt med vitner i forbindelse med skyteepisoden på Grünerløkka forrige helg, samt de to hendelsene på Majorstua og Vålerenga i går.

– Vi er i ferd med å avdekke flere sider av det som har skjedd. Etter hvert som etterforskningen pågår kommer vi nærmere et svar, forteller politiinspektøren.

Kristiansen sier det er vanskelig å si konkret hva slags miljø personene er tilknyttet.

– Gjengbegrepet er veldig vanskelig å beskrive. Men de har en relasjon til hverandre. Om det for eksempel kan ha noe med narkotika å gjøre prøver vi å avdekke nå.