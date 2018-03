Tre bilbranner i Oslo på under to timer

– Vi har ingen konkret grunn til å tro at bilene er påtent, men vi har ikke funnet noen åpenbare eller naturlige brannårsaker så langt, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NRK.

Den første meldingen, som kom klokken 01.06 natt til lørdag, gikk ut på at det brant i et skur i Hallagerbakken på Holmlia.

– Det ble senere rettet til at det brant i en bil, og at det var spredningsfare til andre biler. Da vi kom til stedet, viste det seg at det var to biler som var skadet – den ene muligens som følge av varmeutvikling fra den andre.

Stanset togtrafikken

Brannvesenet slukket brannen kjapt, før en ny melding om bilbrann tikket inn klokken 01.58, denne gangen ved Sinsen skole.

– Også på Sinsen var det fare for at brannen kunne spre seg til opptil flere biler som sto parkert like ved. Det brant kraftig, og siden bilen sto tett ved et togspor, valgte Jernbaneverket å stanse trafikken forbi stedet, sier operasjonslederen.

Rundt 20 minutter senere var brannen slukket, og togtrafikken gikk som normalt.

Mistenker brann-sammenheng

Klokken 02.53 fikk politiet melding om en bilbrann i Odvar Solbergs vei på Romsås.

– Det viste det seg å være to kjøretøy som brant. De sto parkert såpass tett inntil veien, at vi måtte stenge hele Odvar Solbergs vei mens slukkingen pågikk, sier Jøkling.

– Mistenker dere at det er en sammenheng mellom de tre brannene?

– Med tre separate bilbranner på såpass kort tid, så har vi en mistanke om at de er påtent.

Søker med hund og helikopter

Politiet har gjennom natten foretatt undersøkelser på de tre brannstedene.

– Det blir opprettet undersøkelsessaker i forbindelse med alle brannene. Vi søker fortsatt med politihund og helikopter, snakker med vitner og foretar andre undersøkelser, sier Jøkling.