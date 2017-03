Transperson nektet inngang på spa

Hun hadde fått et gavekort til Vestkantbadets spa i Oslo sentrum, og ville ta seg en tur på en dag forbeholdt kvinner. Men Mathilde Decaen fikk ikke svaret hun håpet på, da hun spurte Vestkantbadet om hvordan de forholder seg til transpersoner.

"Du er ikke kvinne når ditt mannlige kjønnsorgan fortsatt er til stede, så for oss er du mann. Du kan komme på herredagene eller fellesdagene" skrev Vestkantbadet.

Da ble Decaen lei seg.

– Jeg blir så ofte trakassert at jeg nesten har sluttet å reagere. Men da jeg fikk den eposten fra dem, ble jeg sint. Det er ikke første gang jeg har blitt fortalt at jeg ikke er en kvinne. Kjønnsorganet utgjør bare to prosent av min kroppen, men gjør at hele min kropp blir sett på som en mannekropp, sier Decaen.

Hennes kollega og venn, Erik Schreiner Evans, var opprørt på Decaens vegne og kontaktet ledelsen ved badet. Men heller ikke han fikk svarene han ønsket seg:

"Hvis en ikke godtar seg selv og den kroppene en fikk fra Gud, hvorfor skal du da kreve at hele verden skal godta deg og forandre seg etter deg? Hva med å godta seg selv først?" skrev Vestkantbadet.

Badet beklager

Vestkantbadet tar nå selvkritikk for det som har skjedd.

– Det vi skrev kan helt klart oppfattes som støtende og diskriminerende. Det er ikke ment slik. Det er mangel på kunnskap. Jeg har fått en rask læringskurve i dette temaet de siste dagene. Jeg har fått en annen forståelse i dag og ville svart på spørsmålet på en annen måte, hvis det skjedde igjen, sier Ole Magnus Kikut, bademester på Vestkantbadet.

Han sier Vestkantbadet var redd hvordan andre kunder ville reagere.

Bademester på Vestkantbadet, Ole Magnus Kikut, beklager. Foto: Hallgeir Braastad

– Jeg frykter for mine andre kunders behov. Vi har bestemødre med små barn på besøk, som ikke forventer å se dette feminine uttrykket med et mannlig kjønnsuttrykk, sammen med damer på spa, sier Kikut.

Men denne frykten svarer Decaen slik på:

– Skal vi synes synd på dem som er annerledes eller de som er trakassert?

– Jeg kjenner mange, som synes det er ubehagelig med muslimer skal vi ta hensyn til dem også, spør kameraten Evans.

Kollega og venn, Erik Schreiner Evans, støtter Mathilde Decaen. Han er sjokkert over hvordan Vestkantbadet svarte Decaen. Foto: Hallgeir Braastad

Må vise respekt

Etter det som har blitt en bitter konflikt på Vestkantbadet håper Foreningen FRI, at liknende saker kan unngås i fremtiden.

– Vi håper i fremtiden at flere aktører møter ulike mennesker med respekt. Vi ber folk søke kunnskap før de går bastant ut, sier Ingvild Endestad, leder, Foreningen FRI.