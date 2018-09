Totalslakt av Boligbygg

Oslo kommunes eiendomsforetak Boligbygg har sviktet på alle nivåer i forbindelse med kjøp av kommunale boliger. Det viser en knusende granskningsrapport fra Deloitte. Boligbygg har siden 2015 kjøpt boliger for mellom 80 og 115 millioner kroner for mye. Styreleder Stig Beck sier at rapporten er svært alvorlig og kommer med et omfattende og tungt budskap.