Tør ikke investere i Oslo

Vekst i boligbyggingen, mindre tilflytting til Oslo og at det er flere brukte boliger til salgs gjør at en av landets rikeste eiendomsinvestorer, Edgar Haugen, ikke tør å investere mer i boligmarkedet i Oslo. Haugen sier imidlertid til Dagens Næringsliv at han tror markedet vil stabilisere seg i løpet av et par år.