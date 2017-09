En forelder til en tidligere Asker Fotball-gutt på 12 år retter i et innlegg i Budstikka sterk kritikk mot Asker Fotballs utvelgelsesprosess. Året barna fyller 13 år velges de inn i treningsgruppe 1 eller 2 basert på ferdigheter og treningsiver.

«Tiden er kommet. 80 skal bli til 30. 30 er en liten brøkdel av dem som egentlig ønsker å være en del av Asker Fotball Herrer. Størstedelen blir skjøvet ut i kulden», står det i innlegget.

Gruppe 1 får tilbud om fire-seks treninger i uken, mens gruppe 2 får tilbud om to-tre treninger. Spillere kan flyttes mellom treningsgruppene.

– Det handler først og fremst om å vise holdninger og en stå-på-vilje som tilsier at du vil satse på fotballen. De som havner i gruppe 2 kan hospitere i gruppe 1 og motsatt, sier Espen Falck, sportssjef i Asker Fotball.

Han er klar på at ingen som ønsker å spille fotball i Asker Fotball blir skjøvet ut i kulden.

– Det er viktig å gi et tilbud til de som vil spille fotball. Vi tupper ingen ut av Asker Fotball. Men det handler om en økonomisk side og litt i forhold til banekapasitet, sier Falck.

– Glemmer de beste

NRKs fotballekspert Tom Nordlie mener Asker Fotballs utvelgeIsesprosess er riktig vei å gå. I debatten om topping i barnefotballen mener han at man glemmer at barna med best ferdigheter også trenger en arena for å utvikle seg.

ERFARING: Tom Nordlie mener av erfaring at tilpassing for alle ferdighetsnivåer er nøkkelen til god talentutvikling. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Man har en tendens til å glemme de beste. De må få lov til å konkurrere med dem som er på sitt eget nivå. Alle skal få mestringsfølelse, men de beste må også få noe å strekke seg etter, sier Nordlie.

Han mener at man skal tilpasse for barn på alle ferdighetsnivå, men sier at foreldre i for stor grad har styringen.

– Mange foreldre står med stoppeklokka for å sikre at alle spiller like mye. De kan ikke kreve at deres barn alltid skal spille med de beste. Langsiktig er det kanskje bedre å spille med dem som er jevngode, enn de som er mye bedre, sier Nordlie.

– Topping er ikke veien å gå

Håkon Grøttland, fagansvarlig for talentutvikling i Norges Fotballforbund, mener at topping i barnefotball ikke er veien å gå.

IMOT TOPPING: – De som er best når de er 12–13 år er ikke nødvendigvis best noen år senere, sier Håkon Grøttland i NFF. Foto: Magnus Stokka / NRK

– Erfaring viser at topping ikke har noe for seg. De som er best når de er 12–13 år er ikke nødvendigvis best noen år senere, sier Grøttland.

Han ønsker heller en tilpassing etter hvor mye barna selv ønsker å trene.

– Ferdigheter er helt uinteressant når man snakker om barn. Det som er interessant er hvor mye man vil legge i potten og trene på egen hånd. Trene mye og godt over tid er det viktigste, sier Grøttland.