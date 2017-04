Tok bildet av ulven på vei til skolen

Kvart over åtte tirsdag morgen var familien Matre Isaksen på vei til første skoledag etter påskeferien. Plutselig ser de et dyr komme over et jorde ved Kongeveien i Ås i Akershus.

– Dyret kom gående ut på veien samtidig som oss. Vi stopper bilen, og da så vi at det var en ulv. Den bare stod der foran bilen, halvannen meter foran oss, sier Cecilie Matre.

Live er på skolen da NRK ringer, så det er det mor som må gjenfortelle historien. Det var Østlandets Blad som først skrev om saken.

– Vi ble jo litt forskrekket da vi skjønte at det var en ulv, sier Matre.

– Ble ikke redde

Ulven ble stående foran bilen i det som føltes ut som en evighet for familien, men som trolig er et minutt eller to. Da dro 10-åringen opp telefonen og fikk tatt et bilde akkurat idet ulven så mot bilen.

– Det er jo egentlig helt fantastisk å ha sett det, og ha sett ulven i øynene. Det er jo en naturopplevelse, sier moren.

Selv om ulven er et villdyr, så ble verken mor, Live eller de to søsknene som satt i bilen redde for den.

– Barna var helt rolige. Den var ikke noe skummel, og vi følte oss ikke truet. Men Live lurte litt på hvor katten vår var, om den var ute eller inne, man begynner jo å tenke litt sånn.

Tid for streifeulv

Da ulven tuslet av gårde, kjørte også familien videre slik at barna skulle komme seg på skolen. Om du vil høre Live selv fortelle historien kan du skru på radioen og få med deg ettermiddagsendingen til NRK Østlandssendingen på P1 klokken 15.15.

– Vi måtte stoppe litt opp i bakken. Da kom skjelven, og vi skjønte vi hva vi egentlig hadde sett. Vi ble nok litt redde etterpå.

De siste dagene har det blitt sett ulv flere steder i Akershus. Både i Drøbak, Lillestrøm, Fet og Vestby har villdyret blitt observert.

Ifølge Statens Naturoppsyn er det tid for streifulver. Det er på denne tiden av året at unge ulver vandrer ut av reviret de er født i.

Det er usikkert om det dreier seg om en eller flere ulver. Statens naturoppsyn sa til Aftenposten mandag at det bare er DNA-prøver som kan fastslå det.