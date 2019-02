Togtrafikken i gang igjen på Østlandet

Alle tog måtte stoppes da en feil gjorde at sentralen ikke så hvor togene var tirsdag formiddag.

Rundt klokka 10.30 meldte Bane Nor at trafikken var i gang igjen.

Stansen varte i om lag en halv time.

Var fortvilet

– Selv om togene kjører igjen må passasjerene fortsatt regne innstillinger og forsinkelser, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB. Ifølge Lundeby prøver de å være i rute til ettermiddagsrushet starter.

– Vi er veldig glad for at Bane Nor nå har løst feilen, men vi var særdeles fortvilet når det stod på, sier Lundeby.

Det var hektisk både for Bane Nor og NSB i formiddag.

– Det er alle mann til pumpene. Vi har allerede folk ute som kikker etter feil og prøver å rette opp, sa pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor.

Oppfordret folk til ikke å ha toget

Regiontog fra Oslo til Bergen, Stavanger og Trondheim var berørt. Det samme var toget fra Oslo til Stockholm. Flere andre linjer var også berørt.

NSB måtte skaffe busser og taxi for å frakte passasjerene.

Lundeby oppfordret de som kunne vente litt til å utsette reisen.

Flytoget fikk heller ikke kjørt mellom Lysaker og Oslo lufthavn.

KØ: Togstansen førte til trafikkork i Oslo sentrum Foto: Ole Hana / NRK

Mye togproblemer i det siste

Det har vært togproblemer i Oslo-området en rekke ganger så langt i februar.

På søndag gjorde en jordfeil på Skøyen stasjon at stasjonen måtte stenge. Onsdag forrige uke sporet et tog av ved Lillestrøm stasjon, noe som førte til omfattende forsinkelser og innstillinger.

Dagen før vedvarte en signalfeil ved Oslo S i halvannen time, noe som også satte store begrensninger på trafikken. Og lørdag 2. førte en signalfeil i Asker til at togene ikke kunne kjøre som normalt.